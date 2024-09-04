МВФ вирішило відправити першу місію до рф після вторгнення в Україну

«Я так розумію, що МВФ вирішило, що це вторгнення закінчилось, і можна повертатись до нормальних стосунків» - Тимофій Милованов розкритикував рішення МВФ відправити місію до москви.

МВФ стане першою великою міжнародною фінансовою організацією, яка відправить свою офіційну місію до рф після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, повідомляє Reuters.

Представник рф в МВФ Олексій Можин повідомив, що місія Міжнародного валютного фонду почне роботу в онлайн-форматі 16 вересня і продовжиться візитом делегації МВФ до Москви для зустрічей з російськими офіційними особами до 1 жовтня.

Остання щорічна місія МВФ відвідала рф в листопаді 2019 року, перед початком пандемії COVID. Жодної місії МВФ до рф не було з початку війни рф в Україні.

«Багато західних країн підняли питання про можливість виключення рф з МВФ після вторгнення в Україну, але це виявилося складним..

З початку війни країни-члени Заходу критикували МВФ за надання, як вони кажуть, надто оптимістичних прогнозів для російської економіки, яка постраждала від санкцій, і за попередження, що будь-які рішення щодо конфіскації заморожених російських активів повинні мати «достатню юридичну підтримку» - зазначає видання.

Можин сказав, що його замінить екс-керівник центробанку рф Ксенія Юдаєва, близька соратниця голови центробанку Ельвіри Набіулліної. Юдаєва перебуває під санкціями США з квітня 2022 року.

Юдаєва пішла з посади першого заступника голови центробанку в серпні 2023 року, але залишилася радником Набіулліної.

На цю новину відреагував радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов.

«Пока у нас всіх увага зосереджено на змінах в уряді, МВФ оголосив, що він посилає місію в росію.

Це буде перша місія з початку війни. Раніше такі місії не посилали через вторгнення росіі в Україну. Я так розумію, що МВФ вирішило, що це вторгнення закінчилось і можна повертатись до нормальних стосунків.

Нагадаю, що це саме МВФ наполягає, разом з Лагард в ЄЦБ, що ніяк не можна конфісковувати російські активи. Для цих людей етика, права людини, мораль - це пусте слово. Гроші, фінанси - на першому місці.

Але вишеньки на торті - це те, що наступним представником росіі в МВФ буде російська банкірка під американськими санкціями. Для МВФ санкції США не діють. Яке право є у МВФ говорить комусь щось після цього. Це повне знищення репутації.

Колись давно, коли я був у владі, я жорстко написав про МВФ. Тоді мене розпʼяли в соцмережах, бо, мовляв, МВФ - то святі люди, а ми українські чиновники і економісти, публічні люди - ніхто. Мені цікаво, що зараз думають про МВФ ті, хто вважають їх святими. Зараз теж все нормально? Ніяких проблем немає? Прекрасне місце для роботи? Компетентні технократи - професіонали, які борються з корупцією в Україні?» - зазначив Милованов у своєму дописі в соцмережах.

Автор: Наталя Мамченко

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