Верховна Рада не підтримала законопроект, який може призвести до безконтрольної вирубки лісів

Виключення положення щодо необхідності проведення обов’язкової оцінки впливу на довкілля для здійснення суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар може призвести до зловживань та безконтрольної вирубки лісових ресурсів – висновок Антикорупційного комітету.

Верховна Рада 4 вересня не підтримала законопроект 9516 щодо «ефективного управління лісами».

Як зазначив Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у своєму висновку на цей проект, виключення положення щодо необхідності проведення обов’язкової оцінки впливу на довкілля для здійснення суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар може призвести до зловживань та безконтрольної вирубки лісових ресурсів з негативними наслідками для навколишнього середовища (зміни до частини 2 статті 3 Закону «Про оцінку впливу на довкілля»).

Також положення проекту Закону надмірно концентрують повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства.

Так, під час процедури затвердження нормативів використання лісових ресурсів та матеріалів лісовпорядкування виключається необхідність їх погодження з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища (зміни до статей 28-1, 29, 48 Лісового кодексу України). Це надає Державному агентству лісових ресурсів України можливість одноособово та безконтрольно приймати рішення щодо визначення обсягу використання лісових ресурсів без урахування економічних та екологічних інтересів, а також збільшує ризики зловживань відповідними посадовими особами.

В цілому, Антикоркомітет зазначив, що у проекті акта виявлено окремі положення, які містять корупціогенні фактори.

В той же час, нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 18 липня Верховна Рада схвалила за основу законопроект 11335 «щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони». За ним особливо цінні землі та ліси зможуть за спрощеним порядком перетворити на землі оборони для розміщення на них військових частин, військових установ та навчальних закладів.

Йдеться про особливо цінні землі у складі земель сільськогосподарського призначення, землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, землі історико-культурного призначення, торфовища у складі водно-болотних угідь міжнародного значення тощо, а також земельні лісові ділянки.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.