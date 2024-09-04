У США поліція використовує автомобілі Tesla для розкриття злочинів — як саме

Копи використовують Tesla як камери відеоспостереження для покращення своїх розслідувань.

У США поліція використовує електромобілі Tesla для розкриття злочинів. Про це повідомляє видання SF Chronicles.

Зокрема, правоохоронці користуються функцією Sentry Mode. Вона використовує наявні камери навколо машини, які були призначені для систем автопілота та допомоги водієві, щоб забезпечувати систему постійного спостереження. Вона записує те, що відбувається навколо, коли транспортні засоби припарковані.

Вже було кілька випадків, коли вандали, які підбирали ключі до автомобілів Tesla або розбивали вікна, були спіймані завдяки Sentry Mode.

Ця функція також допомогла розкрити злочини, не пов'язані з автомобілями Tesla, просто записуючи те, що відбувається навколо них.

Здебільшого, поліція зв'язується з власниками Tesla і просить їх поділитися відзнятим матеріалом, але правоохоронці Сан-Франциско евакуюють автомобілі Tesla, щоб отримати відеозаписи з місця злочину:

«Поліція, яку викликають на місця злочинів, все частіше шукає щось більше, ніж гільзи та відбитки пальців. Вони сканують припарковані поруч Tesla, сподіваючись, що їхні унікальні камери, спрямовані назовні, зафіксували ключові докази. Вони навіть вдаються до отримання ордерів на евакуацію автомобілів, щоб не втратити відео», — пише видання.

В одному з прикладів вони повідомили, що канадському туристу довелося благати офіцера поліції не буксирувати його Tesla, щоб отримати відзнятий матеріал.

Президент Асоціації офіцерів поліції Річмонда Бен Терріо визнає, що отримання ордера та евакуація автомобіля може бути дещо екстремальним варіантом дій, але зазвичай вони намагаються спочатку отримати добровільний дозвіл власника на зйомку. Зазвичай все проходить добре і власники погоджуються, але іноді буксирування буває необхідним, якщо поліція не може знайти власника, зазначає Терріо.

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