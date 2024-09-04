В США полиция использует автомобили Tesla для раскрытия преступлений – как именно

Копы используют Tesla в качестве камер видеонаблюдения для улучшения своих расследований.

В США полиция использует электромобили Tesla для раскрываемости преступлений. Об этом сообщает издание SF Chronicles.

В частности, правоохранители пользуются функцией Sentry Mode. Она использует существующие камеры вокруг машины, предназначенные для систем автопилота и помощи водителю, чтобы обеспечивать систему постоянного наблюдения. Она записывает происходящее вокруг, когда транспортные средства припаркованы.

Уже было несколько случаев, когда вандалы, которые подбирали ключи к автомобилям Tesla или разбивали окна, были пойманы благодаря Sentry Mode.

Эта функция также помогла раскрыть преступления, не связанные с автомобилями Tesla, просто записывая происходящее вокруг них.

По большей части полиция связывается с владельцами Tesla и просит их поделиться отснятым материалом, но правоохранители Сан-Франциско эвакуируют автомобили Tesla, чтобы получить видеозаписи с места преступления:

«Полиция, вызываемая на места преступлений, все чаще ищет что-то большее, чем гильзы и отпечатки пальцев. Они сканируют припаркованные рядом Tesla в надежде, что их уникальные камеры, направленные наружу, зафиксировали ключевые доказательства. Они даже прибегают к получению ордеров на эвакуацию автомобилей, чтобы не потерять видео», — пишет издание.

В одном из примеров они сообщили, что канадскому туристу пришлось умолять офицера полиции не буксировать его Tesla, чтобы получить отснятый материал.

Президент Ассоциации офицеров полиции Ричмонда Бен Террио признает, что получение ордера и эвакуация автомобиля может быть несколько экстремальным вариантом действий, но обычно они пытаются сначала получить добровольное разрешение владельца на съемку. Обычно все проходит хорошо и владельцы соглашаются, но иногда буксировка бывает необходимой, если полиция не может найти владельца, отмечает Террио.

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