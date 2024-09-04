Верховная Рада не поддержала законопроект, который может привести к бесконтрольной вырубке лесов

Исключение положения о необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду для осуществления сплошных санитарных рубок на площади свыше 1 гектара может привести к злоупотреблениям и бесконтрольной вырубке лесных ресурсов – заключение Антикоррупционного комитета.

Верховная Рада 4 сентября не поддержала законопроект 9516 по «эффективному управлению лесами».

Как отметил Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики в своем заключении на этот проект, исключение положения о необходимости проведения обязательной оценки влияния на окружающую среду для осуществления сплошных санитарных рубок на площади более 1 гектара может привести к злоупотреблениям и бесконтрольной вырубке лесных ресурсов с негативными последствиями. для окружающей среды (изменения в части 2 статьи 3 Закона «Об оценке воздействия на окружающую среду»).

Также положения проекта закона чрезмерно концентрируют полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере лесного хозяйства.

Так, во время процедуры утверждения нормативов использования лесных ресурсов и материалов лесоустройства исключается необходимость их согласования с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды (изменения в статьи 28-1, 29, 48 Лесного кодекса Украины). Это дает Государственному агентству лесных ресурсов Украины возможность единолично и бесконтрольно принимать решения по определению объема использования лесных ресурсов без учета экономических и экологических интересов, а также увеличивает риск злоупотреблений соответствующими должностными лицами.

В целом Антикоркомитет отметил, что в проекте акта выявлены отдельные положения, содержащие коррупциогенные факторы.

В то же время, напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», 18 июля Верховная Рада одобрила за основу законопроект 11335 «об усовершенствовании механизма обеспечения землями сил обороны». По нему особо ценные земли и леса смогут по упрощенному порядку превратить в земли обороны для размещения на них воинских частей, военных учреждений и учебных заведений.

Речь идет об особо ценных землях в составе земель сельскохозяйственного назначения, землях природно-заповедного и другого природоохранного назначения, земле историко-культурного назначения, торфяниках в составе водно-болотных угодий международного значения и т.п., а также земельные лесные участки.

Автор: Наталья Мамченко

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