От повышения налогов правительство надеется получить в 2024 году 30 млрд грн при потребности на оборону 500 млрд грн

От повышения ставки военного сбора с 1,5% до 5% Кабмин планирует получить около 27 млрд дополнительных поступлений в бюджет в 2024 году.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект Кабмина 11416 о повышении налогов уже доработан и рекомендован к принятию в первом чтении. Соответствующее решение 29 августа принял Комитет.

От ряда норм в законопроекте было решено отказаться – в частности, от военного сбора при покупке гражданами квартиры или машины. Напомним, что первоначально предлагалось установить обязанность уплаты военного сбора в размере 15% от стоимости приобретенного авто, подлежащего первой государственной регистрации в Украине, а также в размере 5% от дохода по продаже недвижимого имущества физическими лицами.

Впрочем, основная норма о том, что вместо 1,5% из зарплаты граждане будут платить 5%, в финальной версии осталась.

Кабмин при подаче первой версии законопроекта подсчитал, что повышение с 1,5% до 5% военного сбора с зарплат граждан даст в бюджет 45,58 млрд грн в 2024 году, а в 2025 году – 107,7 млрд грн.

Впрочем, время истекает, и в новых подсчетах с учетом вступления закона в силу 1 октября 2024 года речь уже идет о получении 27,3 млрд грн за счет повышения военного сбора.

Еще 1,7 млрд грн планируется «добрать» за счет установления военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы в размере 10% в расчете с одной минимальной заработной платы в месяц и 1 млрд – от установления ежемесячных авансовых взносов налога на прибыль предприятий для плательщиков налога, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим (за каждую АЗС).

Итак, в 2024 году речь идет об увеличении финансового ресурса за счет принятия закона о повышении налогов на 30 млрд грн.

При этом, как неоднократно отмечали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава бюджетного Комитета Рады Роксолана Пидласа – потребность в финансировании обороны и нацбезопасности, в частности, для выплаты зарплат военнослужащим уже осенью этого года составляет 500 млрд грн.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Украина вынуждена была покупать оружие за свой счет, потому что от США ничего не поступало – как оказалось, что на оборону и зарплаты военным не хватает 500 млрд грн. Военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября, если Верховная Рада не успеет добавить на оборону 500 млрд. грн. и принять повышение налогов.

«Когда делали приближение, то в росписи «переставляли» средства из клетки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в клетку закупки оружия в начале года.

То есть, чтобы в конце сентября выплатить денежное довольствие военнослужащим, нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября» - ранее пояснила председатель Бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Как известно, соответствующий законопроект Кабмина 11417 об увеличении расходов на оборону на 500 млрд внесен в Верховную Раду. В частности, речь идет о том, что Пограничная служба получит дополнительно 41,9 млрд, Нацполиция – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд.

Автор: Наталя Мамченко

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