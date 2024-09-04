В Раду повторно внесли постановление об увольнении Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества

Постановление было направлено на рассмотрение парламента с рекомендацией профильного комитета одобрить его.

В Верховную Раду повторно внесли постановление об увольнении Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества. Новое постановление №12009 об увольнении Коваля предоставлено с выводом комитета Рады о рассмотрении.

Ранее экономический комитет одобрил рекомендовать уволить Виталия Коваля с должности Фонда.

Как известно, 3 сентября Виталий Коваль написал заявление об увольнении, в котором отметил, что стремится покинуть пост в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 85 Конституции Украины и статьи 7 Закона Украины "О Фонде государственного имущества Украины".

Напомним, что Рада не поддержала увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда госимущества.

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