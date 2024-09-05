Верховная Рада назначила Матвея Бидного министром молодежи и спорта

С ноября 2023 Матвей Бидный временно исполнял обязанности министра.

Верховная Рада назначила Матвея Бидного главой Министерства молодежи и спорта Украины.

За соответствующее решение проголосовали 239 нардепов.

15 июля 2020 года Матвея Бидного назначили на должность заместителя министра молодежи и спорта.

А с 9 ноября 2023 года он временно исполнял обязанности руководителя Минмолодежи.

Ранее сообщалось, что Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции.

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