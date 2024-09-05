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Какие льготы имеют участники боевых действий и как ими воспользоваться – разъяснение

21:43, 5 сентября 2024
Участники боевых действий имеют ряд льгот и скидок.
Какие льготы имеют участники боевых действий и как ими воспользоваться – разъяснение
Фото: mil.in.ua
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Закарпатский ОТЦК и СП напомнил, что статус участника боевых действий открывает доступ ко многим льготам и социальным гарантиям.

Комунальні пільги для учасника бойових дій

Знижка 75% на оплату житлово-комунальних послуг. Однак пільга не надається автоматично – її необхідно оформити через Пенсійний фонд України.

Що потрібно зробити:

Підготуйте сканкопії документів:

Паспорт

Посвідчення УБД

Обліковий номер платника податків

Подайте дві заяви на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто у відділенні ПФУ:

1) Про внесення відомостей до Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги

2) Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

Пільга надається в грошовій формі – спочатку ви оплачуєте комунальні послуги, а потім отримуєте компенсацію на картку. Для зміни банку, куди нараховуються кошти, потрібно звернутися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду.

Пільги на освіту для учасника бойових дій

Безплатне або пільгове навчання у державних та комунальних закладах освіти:

Повна або часткова оплата коштом державного та місцевих бюджетів

Пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти (до 15 років із 3% річних)

Проживання в гуртожитку, соціальні стипендії

Не знайшли себе в списку на бюджет? Є шанс бути переведеним на вакантне місце. Пільговики мають пріоритет під час переведення.

Медична допомога для учасника бойових дій

Безкоштовні ліки та першочергове зубопротезування (крім протезування з дорогоцінних металів). Лікування можливе як у державних, так і у приватних клініках, що мають договір з НСЗУ.

Зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, щоб дізнатися, де можна отримати безкоштовне лікування у вашому регіоні.

Додаткові бонуси від місцевих органів та компаній для учасника бойових дій

Місцеві органи влади та приватні компанії часто пропонують знижки та бонуси для учасників бойових дій:

Знижки в магазинах, подекуди навіть безкоштовний вхід до музеїв, театрів та інших культурних закладів

Безкоштовне харчування у школах для дітей учасників бойових дій

Програми матеріальної допомоги для військовослужбовців.

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