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В городском совете Чернигова проводятся обыски – полиция назвала причину

13:21, 5 сентября 2024
Обыски проводятся также в помещениях коммунального предприятия, коммерческой структуры и местах проживания ее руководителей.
В городском совете Чернигова проводятся обыски – полиция назвала причину
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители проводят следственные действия в городском совете Чернигова по делу о незаконном выделении земельного участка.

 «Должностные лица без проведения аукциона, как предусматривает закон, предоставили обществу безвозмездное право застройки (суперфицию) земельного участка коммунальной собственности. На этом земельном участке в дальнейшем построили АЗС», – заявили в полиции.

По факту злоупотребления должностными лицами своим служебным положением было открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

В рамках указанного уголовного производства полицейские проводят ряд санкционированных обысков в помещениях городского совета, коммунального предприятия, коммерческой структуры и местами проживания ее руководителей. После проведения процессуальных действий и анализа получаемой информации будут приниматься процессуальные решения, добавили у департаменте.

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