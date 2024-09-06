Закупка одягу для добровольчих формувань зі збитками у 5,5 млн грн — у Сумах судитимуть посадовця

Посадовцю загрожує до п’яти років в’язниці.

У Сумах судитимуть посадовця міськради, який підозрюється у закупці форменого одягу для добровольчих формувань зі збитками у 5,5 млн грн.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, у жовтні 2022 року виконавчим комітетом Сумської міської ради укладено договори з підприємцями щодо поставки форменого одягу для добровольчих формувань Сумської міської територіальної громади.

«Будучи матеріально-відповідальною особою, начальник одного із відділів не забезпечив включення до зазначених договорів вимог щодо відповідності товару технічним умовам. Більш того, під час отримання одягу він не перевірив його якість», - повідомили правоохоронці.

Внаслідок службової недбалості посадовця поставлений підприємцями одяг не відповідав вимогам державних стандартів, що діють в Україні, та характеристикам, зазначеним у специфікації, а тому не міг використовуватись за своїм цільовим призначенням. Також для добровольчих формувань було закуплено монокуляри за завищеними цінами.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Обвинуваченому загрожує до п’яти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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