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Столтенберг заявив, що Україна має право на самооборону за допомогою ракет великої дальності

18:15, 5 вересня 2024
За словами генсека НАТО, Україна багато чого досягла під час Курської операції.
Столтенберг заявив, що Україна має право на самооборону за допомогою ракет великої дальності
Джерело фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна досягла «багато чого» під час Курської операції та має право на самооборону, в тому числі за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території рф. Заяву, яку наводить Reuters, генсек НАТО зробив під час візиту до Осло.

Водночас, за словами Столтенберга, важко сказати, як ситуація буде розвиватися далі.

«Тільки українці можуть зробити необхідний складний вибір, наприклад, щодо того, де розгорнути свої сили і який тип війни є доречним у цій ситуації», – сказав він.

За словами генсека НАТО, Україна має право на самооборону, в тому числі за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території рф.

«Я радий, що багато країн НАТО надали таку можливість, а ті, які все ще мають обмеження, пом'якшили їх, щоб Україна могла захистити себе», – додав Столтенберг.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які могли б досягти глибини рф. Проте Києву доведеться почекати кілька місяців для урегулювання технічних питань, які виникають перед будь-яким постачанням.

Як раніше заявив Володимир Зеленський, якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності, то Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії.

За словами Президента, ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу.

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