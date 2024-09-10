Байден і прем’єр Британії обговорять дозвіл ЗСУ бити по рф далекобійною зброєю — Блінкен

13 вересня Джо Байден та Кір Стармер обговорять дозвіл для України бити по росії далекобійною зброєю.

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що 13 вересня прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорить із президентом США Джо Байден дозвіл України на далекобійні удари по території росії.

«Необхідно запитувати, чи українці можуть використовувати ефективно далекобійну зброю. Іноді для цього потрібні тренування, які ми й проводили. Чи мають вони можливість підтримувати це? Це те, над чим ми працювали. Чи це є частиною ефективної стратегії? Ми прислухатимемося до наших українських партнерів.

Ми обидва звітуватимемо перед прем'єр-міністром і перед президентом Байденом найближчим часом. І я впевнений, що це те, про що вони будуть говорити, коли зустрінуться у п'ятницю», - сказав Блінкен на брифінгу з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі.

Раніше голова Комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол заявив, що Ентоні Блінкен їде до Києва, щоб повідомити про дозвіл на використання далекобійної зброї про території росії без обмежень. Слова урядовця навела репортер Axios Джулігрейс Бруфке.

Раніше Адміністрація Байдена надіслала Конгресу секретну стратегію щодо війни в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.