Адміністрація Байдена надіслала Конгресу секретну стратегію щодо війни в Україні

Конгрес отримав секретну доповідь щодо України після кількамісячної затримки, через що деякі республіканці погрожують блокуванням подальших ініціатив із фінансування допомоги Україні.

Джерело фото: ukrinform

Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала Конгресу секретну доповідь про стратегію щодо війни в Україні. Це сталося через кілька місяців після закінчення червневого терміну, визначеного в законопроекті про багатомільярдну допомогу для України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три анонімні джерела.

Документ був підготовлений у межах законопроекту про допомогу на суму 60 мільярдів доларів, який супроводжувався тривалими суперечками з минулої осені і був ухвалений лише в квітні. Початковий термін подання стратегії був встановлений на червень, проте доповідь затримали.

Помічник одного з членів Конгресу підтвердив отримання документа, але зазначив, що з ним ще не ознайомились. Ще два джерела також підтвердили отримання доповіді.

Значна затримка з поданням викликала обурення серед деяких республіканців, які загрожують блокуванням подальших ініціатив із фінансування допомоги Україні. Сенатор Джим Ріш, голова сенатського комітету з закордонних справ, у серпні висловив своє розчарування ситуацією, підкресливши важливість підтримки України, але не «сліпо».

«Ще від перших днів війни путіна проти України ми просили адміністрацію Байдена-Гарріс подати стратегію того, як США і союзники можуть допомогти Україні перемогти. Коли вони не відреагували на прохання, ми прописали у законі те, що така стратегія має бути надана Конгресу. Крайній термін минув, а відповіді не надійшло. Президент Байден і віцепрезидентка Гарріс мають надати цю стратегію не лише нам, але й американському народу, а відсутність їхньої реакції дозволяє припускати, що у них такої стратегії немає, або вони бояться показати її», — заявив Ріш.

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