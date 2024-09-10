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Адміністрація Байдена надіслала Конгресу секретну стратегію щодо війни в Україні

09:06, 10 вересня 2024
Конгрес отримав секретну доповідь щодо України після кількамісячної затримки, через що деякі республіканці погрожують блокуванням подальших ініціатив із фінансування допомоги Україні.
Адміністрація Байдена надіслала Конгресу секретну стратегію щодо війни в Україні
Джерело фото: ukrinform
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Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала Конгресу секретну доповідь про стратегію щодо війни в Україні. Це сталося через кілька місяців після закінчення червневого терміну, визначеного в законопроекті про багатомільярдну допомогу для України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три анонімні джерела.

Документ був підготовлений у межах законопроекту про допомогу на суму 60 мільярдів доларів, який супроводжувався тривалими суперечками з минулої осені і був ухвалений лише в квітні. Початковий термін подання стратегії був встановлений на червень, проте доповідь затримали.

Помічник одного з членів Конгресу підтвердив отримання документа, але зазначив, що з ним ще не ознайомились. Ще два джерела також підтвердили отримання доповіді.

Значна затримка з поданням викликала обурення серед деяких республіканців, які загрожують блокуванням подальших ініціатив із фінансування допомоги Україні. Сенатор Джим Ріш, голова сенатського комітету з закордонних справ, у серпні висловив своє розчарування ситуацією, підкресливши важливість підтримки України, але не «сліпо».

«Ще від перших днів війни путіна проти України ми просили адміністрацію Байдена-Гарріс подати стратегію того, як США і союзники можуть допомогти Україні перемогти. Коли вони не відреагували на прохання, ми прописали у законі те, що така стратегія має бути надана Конгресу. Крайній термін минув, а відповіді не надійшло. Президент Байден і віцепрезидентка Гарріс мають надати цю стратегію не лише нам, але й американському народу, а відсутність їхньої реакції дозволяє припускати, що у них такої стратегії немає, або вони бояться показати її», — заявив Ріш.

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