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Администрация Байдена направила Конгрессу секретную стратегию по войне в Украине

09:06, 10 сентября 2024
Конгресс получил секретный доклад по Украине после многомесячной задержки, из-за чего некоторые республиканцы угрожают блокированием дальнейших инициатив по финансированию помощи Украине.
Администрация Байдена направила Конгрессу секретную стратегию по войне в Украине
Источник фото: ukrinform
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Администрация президента США Джо Байдена направила Конгрессу секретный доклад о стратегии по войне в Украине. Это произошло через несколько месяцев после окончания июньского срока, определенного в законопроекте о многомиллиардной помощи для Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три анонимных источника.

Документ был подготовлен в рамках законопроекта о помощи на сумму 60 миллиардов долларов, который сопровождался длительными спорами с прошлой осени и был принят только в апреле. Первоначальный срок представления стратегии был установлен на июнь, однако доклад задержали.

Помощник одного из членов Конгресса подтвердил получение документа, но отметил, что с ним еще не ознакомились. Еще два источника также подтвердили получение доклада.

Значительная задержка с представлением вызвала возмущение среди некоторых республиканцев, которые угрожают блокированием дальнейших инициатив по финансированию помощи Украине. Сенатор Джим Риш, председатель сенатского комитета по иностранным делам, в августе выразил свое разочарование ситуацией, подчеркнув важность поддержки Украины, но не «слепо».

«Еще с первых дней войны путина против Украины мы просили администрацию Байдена-Харрис представить стратегию того, как США и союзники могут помочь Украине победить. Когда они не отреагировали на просьбу, мы прописали в законе то, что такая стратегия должна быть предоставлена Конгрессу. Крайний срок истек, а ответа не поступило. Президент Байден и вице-президент Харрис должны предоставить эту стратегию не только нам, но и американскому народу, а отсутствие их реакции позволяет предполагать, что у них такой стратегии нет, или они боятся показать ее», - заявил Риш.

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