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Джо Байден и Кир Стармер обсудили дальнобойные возможности для Украины — что решили

10:36, 14 сентября 2024
Джо Байден также отреагировал на угрозы путина войной против НАТО.
Джо Байден и Кир Стармер обсудили дальнобойные возможности для Украины — что решили
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Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры подтвердили свою твердую поддержку Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Также Байден отверг угрозы путина войной рф против НАТО при условии, если союзники позволят Украине наносить дальнобойные удары по стране-агрессору.

По просьбе прокомментировать это, Байден сказал: "Я не много думаю о путине".

Однако разрешение по ударам ракетами западного производства по рф так и не прозвучало, сообщает издание.

Стармер отметил, что окончательное решение о ракетах Storm Shadow принято не было, и намекнул, что дальнейшее развитие событий может состояться на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в конце месяца.

"Очевидно, что через несколько дней мы снова соберемся на ГА ООН с более широким кругом лиц", - сказал он.

Стармер подчеркнул, что "это не была встреча по поводу конкретного потенциала", но добавил: "Мы пришли к жесткой позиции".

Кроме того, Байден и Стармер подтвердили свою непреклонную преданность безопасности Израиля и заявили о необходимости заключения соглашения о прекращении огня, которое позволит освободить заложников и усилить помощь в Газе.

Оба лидера отметили необходимость Израиля делать больше для защиты гражданского населения и ужасной гуманитарной ситуации в Газе.

Они также осудили нападения поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческое судоходство в Красном море.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский президент Джо Байден «не исключает», что Украина может получить разрешение на удары по территории рф дальнобойным оружием. Кроме того, 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с президентом США Джо Байден разрешение Украины на дальнобойные удары по территории россии.

Президент США Байден может позволить Украине удары вглубь рф, но не американским оружием.

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