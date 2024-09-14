В Украине празднуют День танковых войск: что еще отмечают 14 сентября

14 сентября - День украинского борща и День физической культуры и спорта.

В субботу, 14 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. В Украине празднуют День танковых войск – праздник был установлен указом Президента от 9 сентября 2023 года.

Праздник чествует мужество и героизм воинов-танкистов, боровшихся за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Сегодня отмечают День физической культуры и спорта в Украине. Этот праздник был установлен указом Президента Украины от 29 июня 1994 и посвящен популяризации здорового образа жизни, физической активности и спорта среди населения.

14 сентября - День украинского борща. Этот праздник был введен для чествования борща как символа украинской культуры и идентичности. Борщ – это не только кулинарное блюдо, но и важный элемент национального наследия Украины.

Также 14 сентября отмечают День украинского кино.

Кроме этого, в США празднуют День гимна, а в Германии – День немецкого языка.

День города отмечают Бахмут, Винница, Житомир, Луганск, Николаев, Каховка, Луцк.

Памятные события:

1871 - Начал свою деятельность первый в Приднепровской Украине банк - Харьковский акционерный земельный банк (в Галичине первые банки возникли в XVII веке - такие, как армянский банк Mons Pius во Львове);

1918 - В Болгарском царстве началось Владайское солдатское восстание, подавленное правительством с помощью немецких войск;

1939 - В США авиаконструктор Игорь Сикорский (бывший киевлянин) поднял в воздух свой первый вертолет VS-300;

1991 - В Киеве начал работу Всеукраинский форум интеллигенции;

1995 - В Брюсселе состоялась официальная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО;

1996 - В Одессе состоялись Всемирный конгресс чеченцев и Всеукраинский конгресс вайнахов;

2000 - Корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows Millennium Edition.

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