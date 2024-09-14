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В Україні святкують День танкових військ: що ще відзначають 14 вересня

10:18, 14 вересня 2024
14 вересня — День українського борщу та День фізичної культури та спорту.
В Україні святкують День танкових військ: що ще відзначають 14 вересня
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У суботу, 14 вересня, в Україні та світі відзначають низку свят. В Україні святкують День танкових військ — свято було встановлено указом Президента від 9 вересня 2023 року. 

Свято вшановує мужність та героїзм воїнів-танкістів, які боролися за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. 

Також сьогодні відзначають День фізичної культури та спорту в Україні. Це свято було встановлено указом Президента України від 29 червня 1994 року та присвячено популяризації здорового способу життя, фізичної активності та спорту серед населення.

14 вересня — День українського борщу. Це свято було запроваджено для вшанування борщу як символу української культури та ідентичності. Борщ є не лише кулінарною стравою, але й важливим елементом національної спадщини України. 

Також 14 вересня відзначають День українського кіно.

Крім цього, у США святкують День гімну, а у Німеччині - День німецької мови.

День міста відзначають Бахмут, Вінниця, Житомир, Луганськ, Миколаїв, Каховка, Луцьк.

Пам’ятні події:

  • 1871 - Розпочав свою діяльність перший у Наддніпрянській Україні банк - Харківський акціонерний земельний банк (у Галичині перші банки виникли в XVII столітті - такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові);
  • 1918 - У Болгарському царстві почалося Владайське солдатське повстання, придушене урядом за допомогою німецьких військ;
  • 1939 - У США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший вертоліт VS-300;
  • 1991 - У Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції;
  • 1995 - У Брюсселі відбулася офіційна церемонія ухвалення Індивідуальної програми співробітництва між Україною та НАТО;
  • 1996 - В Одесі відбулися Всесвітній конгрес чеченців і Всеукраїнський конгрес вайнахів;
  • 2000 - Корпорація Microsoft випустила операційну систему Windows Millennium Edition.

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