В Україні святкують День танкових військ: що ще відзначають 14 вересня

У суботу, 14 вересня, в Україні та світі відзначають низку свят. В Україні святкують День танкових військ — свято було встановлено указом Президента від 9 вересня 2023 року.
Свято вшановує мужність та героїзм воїнів-танкістів, які боролися за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.
Також сьогодні відзначають День фізичної культури та спорту в Україні. Це свято було встановлено указом Президента України від 29 червня 1994 року та присвячено популяризації здорового способу життя, фізичної активності та спорту серед населення.
14 вересня — День українського борщу. Це свято було запроваджено для вшанування борщу як символу української культури та ідентичності. Борщ є не лише кулінарною стравою, але й важливим елементом національної спадщини України.
Також 14 вересня відзначають День українського кіно.
Крім цього, у США святкують День гімну, а у Німеччині - День німецької мови.
День міста відзначають Бахмут, Вінниця, Житомир, Луганськ, Миколаїв, Каховка, Луцьк.
Пам’ятні події:
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