Які відомості мають містити документи органів державного нагляду — роз’яснення

Розпорядчий документ органу державного нагляду щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, повинен містити низку відомостей.

Державна служба з питань праці пояснює, які відомості мають містити документи органів державного нагляду.

Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, повинен містити такі відомості:

дату складення;

тип заходу (плановий чи позаплановий);

форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);

{Абзац шостий частини дев’ятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016}

термін усунення порушень;

посилання на акт, у якому були зазначені виявлені під час заходу державного нагляду (контролю) порушення;

{Частину дев’яту статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016}

найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;

найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, а також прізвище, ім’я та по батькові його керівника чи уповноваженої ним особи або

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід;

прізвище, ім’я та по батькові інших осіб, які взяли участь у здійсненні заходу.

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