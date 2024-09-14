Які відомості мають містити документи органів державного нагляду — роз’яснення

12:36, 14 вересня 2024
Розпорядчий документ органу державного нагляду щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, повинен містити низку відомостей.
Державна служба з питань праці пояснює, які відомості мають містити документи органів державного нагляду.
Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, повинен містити такі відомості:
- дату складення;
- тип заходу (плановий чи позаплановий);
- форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);
- {Абзац шостий частини дев’ятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016}
- термін усунення порушень;
- посилання на акт, у якому були зазначені виявлені під час заходу державного нагляду (контролю) порушення;
- {Частину дев’яту статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016}
- найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;
- найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, а також прізвище, ім’я та по батькові його керівника чи уповноваженої ним особи або
- прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід;
- прізвище, ім’я та по батькові інших осіб, які взяли участь у здійсненні заходу.
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