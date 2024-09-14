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У ЄС відреагували на погрози путіна про пряму участь Європи у війні

11:18, 14 вересня 2024
Речник Європейського Союзу Петер Стано заявив, що погрози путіна не змінять курс Євросоюзу щодо підтримки України.
У ЄС відреагували на погрози путіна про пряму участь Європи у війні
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Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що залякування путіна про "втягування НАТО та європейських країн у війну" у випадку використання західних далекобійних ракет на російській території не змінить позиції Євросоюзу стосовно підтримки України.

"путін регулярно робить багато хибних коментарів. І факт полягає у тому, що це він почав війну проти України. Звичайно, ніщо з того, що він каже, не змінить наші позиції доти, доки він продовжує цю незаконну агресію проти українського народу", - наголосив речник ЄС.

Він додав, що ЄС продовжить надавати підтримку Україні, включно з військовою підтримкою.

"Дискусії стосовно послаблення обмежень на використання зброї, наданої країнами-членами, тривають. Ми бачили результати обговорень у вигляді індивідуальних рішень. Стосовно цього питання немає загальноєвропейської позиції. Звичайно, це залежить від держав-членів, які надають зброю", - резюмував Стано. 

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