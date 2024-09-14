У ЄС відреагували на погрози путіна про пряму участь Європи у війні

Речник Європейського Союзу Петер Стано заявив, що погрози путіна не змінять курс Євросоюзу щодо підтримки України.

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що залякування путіна про "втягування НАТО та європейських країн у війну" у випадку використання західних далекобійних ракет на російській території не змінить позиції Євросоюзу стосовно підтримки України.

"путін регулярно робить багато хибних коментарів. І факт полягає у тому, що це він почав війну проти України. Звичайно, ніщо з того, що він каже, не змінить наші позиції доти, доки він продовжує цю незаконну агресію проти українського народу", - наголосив речник ЄС.

Він додав, що ЄС продовжить надавати підтримку Україні, включно з військовою підтримкою.

"Дискусії стосовно послаблення обмежень на використання зброї, наданої країнами-членами, тривають. Ми бачили результати обговорень у вигляді індивідуальних рішень. Стосовно цього питання немає загальноєвропейської позиції. Звичайно, це залежить від держав-членів, які надають зброю", - резюмував Стано.

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