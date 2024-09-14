В ЕС отреагировали на угрозы путина о прямом участии Европы в войне

Спикер Европейского Союза Петер Стано заявил, что угрозы путина не изменят курс Евросоюза по поддержке Украины.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что запугивание путина "втягивания НАТО и европейских стран в войну" в случае использования западных дальнобойных ракет на российской территории не изменит позиции Евросоюза по поддержке Украины.

"Путин регулярно делает много ошибочных комментариев. И факт заключается в том, что это он начал войну против Украины. Конечно, ничто из того, что он говорит, не изменит наши позиции до тех пор, пока он продолжает эту незаконную агрессию против украинского народа", - подчеркнул спикер ЕС.

Он добавил, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине, включая военную поддержку.

"Дискуссии относительно ослабления ограничений на использование оружия, предоставленного странами-членами, продолжаются. Мы видели результаты обсуждений в виде индивидуальных решений. По этому вопросу нет общеевропейской позиции. Конечно, это зависит от государств-членов, предоставляющих оружие", - резюмировал Стано.

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