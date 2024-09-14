На Волыни в собственность государства вернули заповедник стоимостью почти 485 миллионов

На основании незаконных решений органов власти и местного самоуправления земельные участки были безосновательно отнесены к землям сельскохозяйственного назначения, переданы в коммунальную собственность, а затем – в аренду субъекту хозяйствования.

На Волыни в собственность государства вернули земли природно-заповедного фонда стоимостью почти 485 миллионов гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Во исполнение решения Хозяйственного суда Волынской области в собственность государства истребованы земельные участки природно-заповедного фонда площадью более 30 гектаров и стоимостью почти 485 миллионов гривен.

Прокуроры выяснили, что на основании незаконных решений органов власти и местного самоуправления земельные участки, находившиеся в пользовании Киверцовского национального природного парка «Цуманская пуща», были безосновательно отнесены к землям сельскохозяйственного назначения, переданы в коммунальную собственность, а впоследствии – в аренду суб хозяйствования.

Вмешавшись в ситуацию, правоохранители в суде добились возвращения земельных участков законному владельцу.

Решение суда исполнено, земли возвращены государству.

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