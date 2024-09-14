США ввели санкции в отношении пропагандиста Киселева и прокремлевских медиа

США ввели санкции против пропагандистской медиагруппы «россия сегодня» и ее гендиректора Дмитрия Киселева.

Министерство финансов США ввело санкции против медиагруппы "россия сегодня" и ее генерального директора пропагандиста Дмитрия Киселева. Медиагруппа включает прокремлевские ресурсы РИА Новости, ИноСМИ, Украина.ру, ПРАЙМ, Baltnews, радио Sputnik и другие.

Также санкции касаются автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" - юридического лица пропагандистского телеканала иновещания RT и АНО "Евразия", занимающейся распространением "культурной дипломатии" рф за рубежом, и ее главы Нелли Парутенко.

В Минфине США отметили, что Киселев, Парутенко, а также упомянутые организации имеют риск попасть во вторичные санкции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.