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США ввели санкции в отношении пропагандиста Киселева и прокремлевских медиа

09:06, 14 сентября 2024
США ввели санкции против пропагандистской медиагруппы «россия сегодня» и ее гендиректора Дмитрия Киселева.
США ввели санкции в отношении пропагандиста Киселева и прокремлевских медиа
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Министерство финансов США ввело санкции против медиагруппы "россия сегодня" и ее генерального директора пропагандиста Дмитрия Киселева. Медиагруппа включает прокремлевские ресурсы РИА Новости, ИноСМИ, Украина.ру, ПРАЙМ, Baltnews, радио Sputnik и другие.

Также санкции касаются автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" - юридического лица пропагандистского телеканала иновещания RT и АНО "Евразия", занимающейся распространением "культурной дипломатии" рф за рубежом, и ее главы Нелли Парутенко.

В Минфине США отметили, что Киселев, Парутенко, а также упомянутые организации имеют риск попасть во вторичные санкции.

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