США запровадили санкції щодо пропагандиста Кисельова та прокремлівських медіа

США ввели санкції проти пропагандистської медіагрупи «россия сегодня» та її гендиректора Дмитра Кисельова.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти медіагрупи "россия сегодня" та її генерального директора пропагандиста Дмитра Кисельова. До медіагрупи входять прокремлівські ресурси РИА Новости, ИноСМИ, Украина.ру, ПРАЙМ, Baltnews, радіо Sputnik та інші.

Також санкції стосуються автономної некомерційної організації "ТВ-Новости" – юридичної особи пропагандистського телеканалу іномовлення RT та АНО "Евразия", що займається поширенням "культурної дипломатії" рф за кордоном, та її очільниці Неллі Парутенко.

У Мінфіні США зазначили, що Кисельов, Парутенко, а також згадані організації мають ризик потрапити під вторинні санкції.

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