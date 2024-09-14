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На Волині у власність держави повернули заповідник вартістю майже 485 мільйонів

09:48, 14 вересня 2024
На підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки були безпідставно віднесені до земель сільськогосподарського призначення, передані в комунальну власність, а згодом – в оренду суб'єкту господарювання.
На Волині у власність держави повернули заповідник вартістю майже 485 мільйонів
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На Волині у власність держави повернули землі природно-заповідного фонду вартістю майже 485 мільйонів гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

На виконання рішення Господарського суду Волинської області у власність держави витребувано земельні ділянки природно-заповідного фонду площею понад 30 гектари і вартістю майже 485 мільйонів гривень.

Прокурори з'ясували, що на підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки, які перебували в користуванні Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща», були безпідставно віднесені до земель сільськогосподарського призначення, передані в комунальну власність, а згодом – в оренду суб'єкту господарювання.

Втрутившись в ситуацію, правоохоронці в суді домоглися повернення земельних ділянок законному власнику.

Рішення суду виконане, землі повернуті державі.

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