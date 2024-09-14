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Какие сведения должны содержать документы органов государственного надзора — разъяснение

12:36, 14 сентября 2024
Распорядительный документ органа государственного надзора по устранению нарушений, выявленных при осуществлении мероприятия, должен содержать ряд.сведений.
Какие сведения должны содержать документы органов государственного надзора — разъяснение
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, какие сведения должны содержать документы органов государственного надзора.

Распорядительный документ органа государственного надзора (контроля) по устранению нарушений, выявленных при осуществлении мероприятия, должен содержать следующие сведения:

  • дату составления;
  • тип мероприятия (плановый или внеплановый);
  • форма мероприятия (проверка, ревизия, обследование, осмотр и т.п.);
  • {Абзац шестой части девятой статьи 7 с изменениями, внесенными Законом № 1726-VIII от 03.11.2016}
  • срок устранения нарушений;
  • ссылку на акт, в котором были указаны обнаруженные во время мероприятия государственного надзора (контроля) нарушения;
  • {Часть девятая статьи 7 дополнена новым абзацем согласно Закону № 1726-VIII от 03.11.2016}
  • наименование органа государственного надзора (контроля), а также должность, фамилию, имя и отчество должностного лица, осуществившего мероприятие;
  • наименование и местонахождение предприятия, а также фамилию, имя и отчество его руководителя или уполномоченного им лица 
  • фамилия, имя и отчество физического лица – предпринимателя, о деятельности которых осуществлялось мероприятие;
  • фамилия, имя и отчество других лиц, принявших участие в осуществлении мероприятия.

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