Джо Байден может разрешить Украине удары вглубь рф, но не американским оружием

Сообщается, что США могут разрешить Украине использовать британские и французские дальнобойные ракеты для ударов по территории рф.

Президент США Джо Байден может позволить Украине удары вглубь рф, но не американским оружием. Об этом пишет The Times.

Белый дом пока не готов давать "зеленый свет" на применение дальнобойных ракет ATACMS американского производства.

В то же время, Байден может согласиться с использованием ракет Storm Shadow и их французского аналога, ракет SCALP, на том основании, что Британия и Франция поддерживают такой шаг.

Байден намерен обсудить этот вопрос с европейскими лидерами. Он хочет услышать их мнение о возможных изменениях в политике. В настоящее время Британия и Франция поддерживают снятие ограничений на использование ракет по Украине, но США еще не готовы к таким изменениям, опасаясь эскалации конфликта.

Напомним, что решение об ослаблении ограничений на удары дальнобойным оружием по российским целям, вероятно, не будет принято до того, как состоится встреча мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН в США в конце месяца.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский президент Джо Байден «не исключает», что Украина может получить разрешение на удары по территории РФ дальнобойным оружием. Кроме того, 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с президентом США Джо Байден разрешение Украины на дальнобойные удары по территории россии.

Также США хотят получить от Зеленского детальный план ударов по рф.

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