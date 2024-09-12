В Киеве мужчина заявил, что его ударил народный депутат – полиция проверяет

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего с участием нардепа в центре столицы.

В Киеве мужчина заявил, что его ударил народный депутат. Об этом сообщили в полиции.

Имя депутата не сообщают. Правоохранители лишь отметили, что выясняют обстоятельства произошедшего с участием нардепа в центре столицы.

«В Печерское управление полиции поступило сообщение от мужчины об избиении. Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины.

В настоящее время заявитель находится в управлении полиции, сообщение о событии зарегистрировано, проводится проверка», - заявили в полиции.

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