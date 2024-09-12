У Києві чоловік заявив, що його вдарив народний депутат – поліція перевіряє

Правоохоронці з’ясовують обставини події за участі нардепа у центрі столиці.

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У Києві чоловік заявив, що його вдарив народний депутат. Про це повідомили у поліції.

Ім'я депутата не повідомляють. Правоохоронці лише зазначили, що з’ясовують обставини події за участі нардепа у центрі столиці.

«До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України.

Наразі заявник перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка», - заявили у поліції.

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