Сполучені Штати Америки запровадили посилені санкції проти рф в галузі IT

Низка провідних компаній вже оголосила про вихід з ринку рф, а у росіян перестали працювати деякі сервіси.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сполучені Штати Америки запровадили посилені санкції проти росії в IT сфері – низка провідних компаній і сервісів уже оголосили про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень для російських користувачів з 12 вересня. Про це повідомили у МЗС.

Пояснюється, що нові санкції також заборонять американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у рф послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів.

Серед нових санкцій:

Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати дохід через AdSense.

Atlassian, Jira, Trello та Confluence оголосили про повний вихід з російського ринку.

Сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами, став недоступним у рф.

Сервіс Miro не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти.

Компанія Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів.

Сервіс Slack виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера.

Системи CAD, Autodesk вийшли з росії, а SAP та Oracle залишили ERP-ринок країни.

Зазначається, що санкційна група Єрмака-Макфола вперше запропонувала IT-санкції проти рф у листопаді 2022 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.