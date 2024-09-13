Суддя нецензурно висловився на адресу обвинуваченого – відкрита дисциплінарна справа

Емоційна промова судді стала реакцією на відмову обвинуваченого визнати свою провину.

Будівля Жашківського райсуду Черкаської області Джерело фото: Судова влада

Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 11 вересня відкрила дисциплінарну справу щодо судді Жашківського районного суду Черкаської області Романа Шимчика.

Як зазначено у дисциплінарній скарзі, у 2021 році у провадження Романа Шимчика надійшов обвинувальний акт щодо місцевого мешканця Василя Мельника, якого правоохоронні органи вважали винним у використанні завідомо підробленого документу (ч. 4 ст. 358 КК).

Як це нерідко буває з кримінальними справами, розгляд зазначеного кримінального провадження у подальшому сильно затягнувся.

А 17 листопада 2022 року Василь Мельник повідомив в судовому засіданні, що не визнає свою провину у вчиненні злочину.

Після цього суддя Роман Шимчик оголосив технічну перерву, а потім почав нецензурно висловлюватися на адресу обвинуваченого.

У подальшому Роман Шимчик почав вимагати від Василя Мельника, щоб той зізнався у скоєні правопорушення. Справа дійшла до того, що суддя заявив обвинуваченому, що його треба побити.

На думку Василя Мельника, поведінка Романа Шимчика була не зовсім характерною для судді, до того ж в діях судді вбачається порушення норм Кодексу суддівської етики.

Наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи щодо судді Романа Шимчика була підтверджена аудіо записом.

На відповідному записі зафіксовано нецензурні висловлювання Романа Шимчика на адресу Василя Мельника, а також слова судді про необхідність побиття обвинуваченого.

Тепер оцінку подіям, що сталися в Жашківському райсуді Черкаської області майже два роки тому, надасть Вища рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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