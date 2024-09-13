Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Суддя нецензурно висловився на адресу обвинуваченого – відкрита дисциплінарна справа

07:59, 13 вересня 2024
Емоційна промова судді стала реакцією на відмову обвинуваченого визнати свою провину.
Суддя нецензурно висловився на адресу обвинуваченого – відкрита дисциплінарна справа
Будівля Жашківського райсуду Черкаської області Джерело фото: Судова влада
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 11 вересня відкрила дисциплінарну справу щодо судді Жашківського районного суду Черкаської області Романа Шимчика.

Як зазначено у дисциплінарній скарзі, у 2021 році у провадження Романа Шимчика надійшов обвинувальний акт щодо місцевого мешканця Василя Мельника, якого правоохоронні органи вважали винним у використанні завідомо підробленого документу (ч. 4 ст. 358 КК).

Як це нерідко буває з кримінальними справами, розгляд зазначеного кримінального провадження у подальшому сильно затягнувся.

А 17 листопада 2022 року Василь Мельник повідомив в судовому засіданні, що не визнає свою провину у вчиненні злочину.

Після цього суддя Роман Шимчик оголосив технічну перерву, а потім почав нецензурно висловлюватися на адресу обвинуваченого.

У подальшому Роман Шимчик почав вимагати від Василя Мельника, щоб той зізнався у скоєні правопорушення. Справа дійшла до того, що суддя заявив обвинуваченому, що його треба побити.

На думку Василя Мельника, поведінка Романа Шимчика була не зовсім характерною для судді, до того ж в діях судді вбачається порушення норм Кодексу суддівської етики.

Наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи щодо судді Романа Шимчика була підтверджена аудіо записом.

На відповідному записі зафіксовано нецензурні висловлювання Романа Шимчика на адресу Василя Мельника, а також слова судді про необхідність побиття обвинуваченого.

Тепер оцінку подіям, що сталися в Жашківському райсуді Черкаської області майже два роки тому, надасть Вища рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нарахована банком внаслідок несанкціонованого списання коштів з рахунку заборгованість підлягає скасуванню – Верховний Суд

Шахраї зняли кошти з банківської картки чоловіка, але банк нарахував йому кредитну заборгованість – Верховний Суд вирішив, чи були дії банку правомірними.

Суддя нецензурно висловився на адресу обвинуваченого – відкрита дисциплінарна справа

Емоційна промова судді стала реакцією на відмову обвинуваченого визнати свою провину.

Верховний Суд підтвердив, що народний депутат не міг з трибуни голослівно звинувачувати суддю у вчиненні злочину

Верховний Суд у справі за позовом судді до народного депутата вказав, що висловлення народним депутатом під час пленарного засідання у стверджувальній формі даних про вчинення суддею злочину є твердженням про факти, а не оціночним судженням.

Максим Валерійович досвідчений менеджер, який нам зараз потрібен – у ВРП розповіли, чому Максим Пампура очолює ДСА без конкурсу

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик особисто виступив на підтримку в. о. голови Державної судової адміністрації.

Суд скасував відмову прикордонної служби випустити чоловіка за кордон, перелічивши власні відповіді на питання, які поставив ЄСПЛ у скаргах на заборону виїзду

Львівський окружний адміністративний суд вказав, що «дотримання конституційних стандартів вимагає, щоб держава прийняла закони, що врегульовують питання обмеження гарантованих Конституцією прав та свобод особи, а не приймала підзаконні нормативні акти, якими «дозволяє» користуватися цими правами та свободами, до того ж, лише окремим категоріям громадян України».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду