У МЗС України оголосили демарш монгольській стороні через візит путіна до Монголії

У Міністерстві зазначають, що Україна не залишить такі дії без належної реакції.

Міністерство закордонних справ України оголосило 12 вересня демарш монгольській стороні в ході зустрічі з Генеральною директоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батора на виклик української сторони.

Про це йдеться у повідомленні МЗС.

«До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт путіна під час його перебування на території країни», - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначають, що Україна не залишить такі дії без належної реакції.

«Прийняте Монголією рішення буде враховане у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин із Монголією та під час вироблення позиції України щодо підтримки цієї країни в міжнародних форматах.

Водночас українська сторона сподівається, що Монголія зробить дієві кроки для відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин, що відповідає інтересам обох держав», - заявили у МЗС.

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