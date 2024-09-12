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Лісовий заявив, що у кожній школі має бути встановлена рамка на вході, а також відеоспостерження

19:46, 12 вересня 2024
Велика кількість зброї та вибухових речовин ставлять питання оснащення навчальних закладів рамками на вході, а також відеоспостереженням для забезпечення безпеки учнів.
Лісовий заявив, що у кожній школі має бути встановлена рамка на вході, а також відеоспостерження
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Під час Саміту перших леді та джентльменів міністр освіти та науки Оксен Лісовий наголосив, що одним з викликів сьогодення є кількість боєприпасів, які знаходяться в Україні, кількість зброї, вибухових речовин, снарядів тощо, які можуть опинитися в школі у руках дітей.

«На жаль, кожна школа, кожен український заклад освіти повинен бути оснащений рамками на входах, сигналізацією, пожежною сигналізацією, там має перебувати офіцер безпеки. Кожен заклад освіти повинен мати закритий периметр і контроль доступу, відеоспостереження», - сказав Лісовий.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», серед діючих поліцейських, які пройшли перепідготовку та додаткові тренінги, вже проведено відбір офіцерів Служби освітньої безпеки (СОБ). Відбір серед цивільного населення на вакантні місця був особливо ретельним, з високими вимогами — лише чверть кандидатів успішно пройшла відбір. 

Начальниця Управління організації Служби освітньої безпеки Національної поліції України Надія Ситник зазначила, офіцери СОБ працюватимуть з усіма учасниками освітнього процесу.

«Зараз офіцери проходять навчання у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ, де протягом півроку вивчатимуть основи правоохоронної діяльності, а також методи ефективної комунікації, медіації, принципи інклюзивної освіти, та вікові особливості розвитку дітей різного шкільного віку — все, що допоможе ефективно забезпечувати безпеку у школах», — зазначила Надія Ситник.

Офіцери СОБ будуть присутні в закладах загальної середньої освіти протягом усього навчального процесу, контролюючи пропускний режим і патрулюючи територію закладу для запобігання потраплянню сторонніх осіб та небезпечних предметів. Вони також проводитимуть інтерактивні заняття зі школярами щодо правової обізнаності та співпрацюватимуть з учителями та батьками для організації заходів безпеки в школах.

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