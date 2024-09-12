Лисовой заявил, что в каждой школе должна быть установлена ​​рамка на входе, а также видеонаблюдение

Большое количество оружия и взрывчатых веществ ставят вопрос оснащения учебных заведений рамками на входе, а также видеонаблюдением для обеспечения безопасности учащихся.

Во время Саммита первых леди и джентльменов министр образования и науки Оксен Лисовой подчеркнул, что одним из вызовов сегодня является количество находящихся в Украине боеприпасов, количество оружия, взрывчатых веществ, снарядов и т.п., которые могут оказаться в школе в руках детей.

«К сожалению, каждая школа, каждое украинское учебное заведение должно быть оснащено рамками на входах, сигнализацией, пожарной сигнализацией, там должен находиться офицер безопасности. Каждое учебное заведение должно иметь закрытый периметр и контроль доступа, видеонаблюдение», - сказал Лисовой.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», среди действующих полицейских, прошедших переподготовку и дополнительные тренинги уже проведен отбор офицеров Службы образовательной безопасности (СОБ). Отбор среди гражданского населения на вакантные места был особенно тщательным, с высокими требованиями – только четверть кандидатов успешно прошла отбор.

Начальница Управления организации Службы образовательной безопасности Национальной полиции Украины Надежда Сытник отметила, офицеры СОБ будут работать со всеми участниками образовательного процесса.

«Сейчас офицеры проходят обучение в высших учебных заведениях Министерства внутренних дел, где в течение полугода будут изучать основы правоохранительной деятельности, а также методы эффективной коммуникации, медиации, принципы инклюзивного образования и возрастные особенности развития детей разного школьного возраста — все, что поможет эффективно обеспечивать безопасность в школах», — отметила Надежда Сытник.

Офицеры СОБ будут присутствовать в заведениях общего среднего образования на протяжении всего учебного процесса, контролируя пропускной режим и патрулируя территорию заведения для предотвращения попадания посторонних и опасных предметов. Они также будут проводить интерактивные занятия со школьниками по правовой осведомленности и сотрудничать с учителями и родителями для обеспечения мер безопасности в школах.

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