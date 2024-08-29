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Только четверть кандидатов среди гражданских смогла пройти отбор на офицеров Службы образовательной безопасности

23:48, 29 августа 2024
Офицеры СОБ будут присутствовать в заведениях общего среднего образования на протяжении всего учебного процесса.
Только четверть кандидатов среди гражданских смогла пройти отбор на офицеров Службы образовательной безопасности
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Среди действующих полицейских, прошедших переподготовку и дополнительные тренинги уже проведен отбор офицеров Службы образовательной безопасности (СОБ). Отбор среди гражданского населения на вакантные места был особенно тщательным, с высокими требованиями – только четверть кандидатов успешно прошла отбор.

Об этом сообщила начальник Управления организации Службы образовательной безопасности Национальной полиции Украины Надежда Сытник во время телемарафона.

Как она отметила, офицеры СОБ будут работать со всеми участниками образовательного процесса.

«Сейчас офицеры проходят обучение в высших учебных заведениях Министерства внутренних дел, где в течение полугода будут изучать основы правоохранительной деятельности, а также методы эффективной коммуникации, медиации, принципы инклюзивного образования и возрастные особенности развития детей разного школьного возраста — все, что поможет эффективно обеспечивать безопасность в школах», — отметила Надежда Сытник.

Офицеры СОБ будут присутствовать в заведениях общего среднего образования на протяжении всего учебного процесса, контролируя пропускной режим и патрулируя территорию заведения для предотвращения попадания посторонних и опасных предметов. Они также будут проводить интерактивные занятия со школьниками по правовой осведомленности и сотрудничать с учителями и родителями для обеспечения мер безопасности в школах.

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