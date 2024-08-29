В КГГА ответили, когда ожидают открыть Подольско-Воскресенский мост для всех авто

Когда в Киеве заработает новый мост для частных автомобилей.

Источник фото: КГГА

Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире радио Киев ФМ сообщил, что в конце октября планируют открыть Подольско-Воскресенский мост для всех автомобилей.

По его словам, это должно разгрузить транспортное сообщение с жилищным массивом Троещина.

В настоящее время по мосту уже может ездить спецтранспорт, автомобили экстренных служб и автобус №111.

Ранее мы сообщали, что с 20 января автобусный маршрут № 111, следующий через Подольско-Воскресенский мост, будет продолжен до Дарницкой площади. В КГГА объяснили, что такое решение принято с целью изучения пассажиропотока.

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