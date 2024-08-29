У КМДА відповіли, коли очікують відкрити Подільсько-Воскресенський міст для всіх автівок

Коли в Києві запрацює новий міст для приватних автомобілів.

Джерело фото: КМДА

Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі радіо Київ ФМ повідомив, що наприкінці жовтня планують відкрити Подільсько-Воскресенський міст для всіх автомобілів.

За його словами, це має розвантажити транспортне сполучення з житловим масивом Троєщина.

Наразі мостом вже може їздити спецтранспорт, автомобілі екстрених служб та автобус №111.

Раніше ми повідомляли, що з 20 січня автобусний маршрут № 111, який слідує через Подільсько-Воскресенський міст, продовжать до Дарницької площі. У КМДА пояснили, що таке рішення прийнято з метою вивчення пасажиропотоку.

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