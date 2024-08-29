Чи мають робити всі діти пробу Манту, тим більше щороку — у НСЗУ розвінчують міфи

Пробу Манту лікар може призначити дитині індивідуально після обстеження та опитування.

Перед початком навчання список справ, які потрібно зробити, може бути чималий. Хтось поспішає пройти медогляд та отримати довідку для школи, хтось наздоганяє пропущені за календарем щеплення.

Відтак, у Національній службі здоровʼя України вирішили нагадати про всяк випадок, що проба Манту — це не щеплення.

У НСЗУ наголошують, що пробу Манту не потрібно робити всім дітям, тим більше щороку.

«Пробу Манту лікар може призначити дитині індивідуально після обстеження та опитування. Ваш сімейний лікар чи педіатр має обовʼязково пояснити батькам, чим обумовлена необхідність цього діагностичного тесту. Зазвичай пробу Манту призначають дітям із груп ризику захворіти на туберкульоз», - пояснюють у Нацслужбі здоровʼя.

Також у НСЗУ підкреслюють, що не варто лякатися, якщо реакція Манту виявилася позитивною.

«Це не є стовідсотковим доказом наявності туберкульозу. Ваш педіатр чи сімейний лікар проконсультує стосовно отриманих результатів та за необхідності направить до фтизіатра», - додали там.

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