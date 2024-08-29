Должны ли делать все дети пробу Манту, тем более ежегодно — в НСЗУ развенчивают мифы

Пробу Манту врач может назначить ребенку индивидуально после обследования и опроса.

Перед началом обучения список дел, которые нужно совершить, может быть немал. Кто-то спешит пройти медосмотр и получить справку для школы, кто-то настигает пропущенные по календарю прививки.

Следовательно, в Национальной службе здоровья Украины решили напомнить на всякий случай, что проба Манту — это не прививка.

В НСЗУ отмечают, что пробу Манту не нужно делать всем детям, тем более каждый год.

«Пробу Манту врач может назначить ребенку индивидуально после обследования и опроса. Ваш семейный врач или педиатр должен обязательно объяснить родителям, чем обусловлена необходимость этого диагностического теста. Обычно пробу Манту назначают детям из групп риска заболеть на туберкулез», - объясняют в Нацслужбе здоровья.

Также в НСЗУ подчеркивают, что не стоит пугаться, если реакция Манту оказалась положительной.

«Это не является стопроцентным доказательством наличия туберкулеза. Ваш педиатр или семейный врач проконсультирует о полученных результатах и при необходимости направит к фтизиатру», - добавили там.

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