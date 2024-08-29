Главком Сырский и начальник Генштаба Баргилевич отчитались относительно ситуации на фронте

Отдельно на совещании обсудили операцию в Курской области.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел два важных совещания в четверг, 29 августа.

Первая – Главком Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич доложили о фронте.

«Детально по каждому направлению. Больше всего внимания – Покровск и Торецк. Обеспечение наших бригад и конкретных оборонных действий. Спасибо всем подразделениям, которые действительно стойко бьются на позициях», – сообщил Президент.

Отдельно на совещании обсудили операцию в Курской области. По словам Владимира Зеленского, «задачи операции реализуются».

Второе совещание – Главком Александр Сырский, глава СБУ Василий Малюк, руководитель ГУР Кирилл Буданов и Минстратегпрома – Александр Камышин.

«Все детали совещания закрыты. Единственное, что стоит отметить – это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу», - подчеркнул Глава государства.

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