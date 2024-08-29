Незаконно хранил патроны и штык: на Житомирщине наказали мужчину

56-летний мужчина без разрешения хранил патроны в большом количестве.

Бердичевский горрайонный суд назначил наказание местному жителю, которого признано виновным в приобретении, хранении и ношении боевых припасов и холодного оружия без предусмотренного законом разрешения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд назначил окончательное наказание – три года лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины суд освободил обвиняемого от отбывания наказания с испытанием в течение полутора лет испытательного срока.

Согласно приговору, 56-летний мужчина незаконно приобрел и хранил при себе и по месту жительства 16 пистолетных патронов калибра 9 мм и 50 патронов стрелкового огнестрельного оружия калибра 5,6 мм, изъятых правоохранителями во время осмотра.

Кроме этого, обвиняемый нашел и носил при себе штык, не имея законного разрешения на ношение холодного оружия.

Свою вину в инкриминируемых преступлениях он признал полностью.

Также его вина была полностью подтверждена в судебном заседании. Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней (дело №274/3768/24).

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