Незаконно зберігав патрони та багнет: на Житомирщині покарали чоловіка

56-річний чоловік без дозволу зберігав патрони у чималій кількості.

Бердичівський міськрайонний суд призначив покарання місцевому жителю, якого визнав винним у придбанні, зберіганні та носінні бойових припасів та холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд призначив остаточне покарання - три роки позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням протягом півтора року іспитового строку.

Відповідно до вироку, 56-річний чоловік незаконно придбав та зберігав при собі та за місцем проживання 16 пістолетних патронів калібру 9 мм та 50 патронів стрілецької вогнепальної зброї калібру 5,6 мм, які були вилучені правоохоронцями під час огляду.

Окрім цього, обвинувачений знайшов та носив при собі багнет, не маючи законного дозволу на носіння холодної зброї.

Свою вину в інкримінованих злочинах він визнав повністю.

Також його вина була повністю доведена у судовому засіданні. Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів (справа №274/ 3768/24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.