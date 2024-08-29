Головком Сирський і начальник Генштабу Баргилевич прозвітували щодо ситуації на фронті

Окремо на нараді обговорили операцію в Курській області.

Джерело фото: president.gov.ua

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів дві важливі наради у четвер, 29 серпня.

Перша – Головком Олександр Сирський і начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповіли щодо фронту.

«Детально по кожному напрямку. Найбільше уваги – Покровськ і Торецьк. Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях», - повідомив Президент.

Окремо на нараді обговорили операцію в Курській області. За словами Володимира Зеленського, «завдання операції реалізовуються».

Друга нарада – Головком Олександр Сирський, голова СБУ Василь Малюк, керівник ГУР Кирило Буданов та Мінстратегпрому – Олександр Камишін.

«Всі деталі наради закриті. Єдине, що варто зазначити, – це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу», - наголосив Глава держави.

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