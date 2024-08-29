Лише чверть кандидатів серед цивільних змогла пройти відбір на офіцерів Служби освітньої безпеки

Офіцери СОБ будуть присутні в закладах загальної середньої освіти протягом усього навчального процесу.

Серед діючих поліцейських, які пройшли перепідготовку та додаткові тренінги, вже проведено відбір офіцерів Служби освітньої безпеки (СОБ). Відбір серед цивільного населення на вакантні місця був особливо ретельним, з високими вимогами — лише чверть кандидатів успішно пройшла відбір.

Про це повідомила начальниця Управління організації Служби освітньої безпеки Національної поліції України Надія Ситник під час телемарафону.

Як вона зазначила, офіцери СОБ працюватимуть з усіма учасниками освітнього процесу.

«Зараз офіцери проходять навчання у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ, де протягом півроку вивчатимуть основи правоохоронної діяльності, а також методи ефективної комунікації, медіації, принципи інклюзивної освіти, та вікові особливості розвитку дітей різного шкільного віку — все, що допоможе ефективно забезпечувати безпеку у школах», — зазначила Надія Ситник.

Офіцери СОБ будуть присутні в закладах загальної середньої освіти протягом усього навчального процесу, контролюючи пропускний режим і патрулюючи територію закладу для запобігання потраплянню сторонніх осіб та небезпечних предметів. Вони також проводитимуть інтерактивні заняття зі школярами щодо правової обізнаності та співпрацюватимуть з учителями та батьками для організації заходів безпеки в школах.

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