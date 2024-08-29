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Лише чверть кандидатів серед цивільних змогла пройти відбір на офіцерів Служби освітньої безпеки

23:48, 29 серпня 2024
Офіцери СОБ будуть присутні в закладах загальної середньої освіти протягом усього навчального процесу.
Лише чверть кандидатів серед цивільних змогла пройти відбір на офіцерів Служби освітньої безпеки
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Серед діючих поліцейських, які пройшли перепідготовку та додаткові тренінги, вже проведено відбір офіцерів Служби освітньої безпеки (СОБ). Відбір серед цивільного населення на вакантні місця був особливо ретельним, з високими вимогами — лише чверть кандидатів успішно пройшла відбір. 

Про це повідомила начальниця Управління організації Служби освітньої безпеки Національної поліції України Надія Ситник під час телемарафону.

Як вона зазначила, офіцери СОБ працюватимуть з усіма учасниками освітнього процесу.

«Зараз офіцери проходять навчання у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ, де протягом півроку вивчатимуть основи правоохоронної діяльності, а також методи ефективної комунікації, медіації, принципи інклюзивної освіти, та вікові особливості розвитку дітей різного шкільного віку — все, що допоможе ефективно забезпечувати безпеку у школах», — зазначила Надія Ситник.

Офіцери СОБ будуть присутні в закладах загальної середньої освіти протягом усього навчального процесу, контролюючи пропускний режим і патрулюючи територію закладу для запобігання потраплянню сторонніх осіб та небезпечних предметів. Вони також проводитимуть інтерактивні заняття зі школярами щодо правової обізнаності та співпрацюватимуть з учителями та батьками для організації заходів безпеки в школах.

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