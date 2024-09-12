По оценкам ВОЗ, около 10 миллионов человек в Украине имеют риск психических расстройств

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, почти 10 млн человек в Украине имеют риск психических расстройств, от легких до тяжелых.

Первая леди Елена Зеленская и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге Источник фото: president.gov.ua

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ганс Клюге заявил, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения, в Украине около 10 млн человек имеют риск психических расстройств, и с приближением зимы проблема обостряется. Его слова цитируют в материале Укринформа.

«Одно из беспокойств относительно зимы – это риск увеличения количества проблем с психическим здоровьем. По нашим оценкам, почти 10 млн человек в Украине имеют риск психических расстройств, от легких до тяжелых. С приближением третьей годовщины войны такие вызовы только растут, и осознание приближающейся зимы может только обострить ситуацию», - сказал Клюге.

По его словам, Национальная программа по поддержке психического здоровья, внедряемая под патронатом первой леди Елены Зеленской при поддержке ВОЗ, быстро расширяется, но спрос все еще превосходит предложение.

Ранее Елена Зеленская отметила успешное заимствование лучших зарубежных практик по оказанию поддержки в вопросах ментального здоровья, но в то же время – также уникальность украинской ситуации.

«Хотя хороших методик много и мы ими активно овладеваем, ни одна не может ответить сразу на все наши вызовы. Ибо ни одна из прогрессивных стран не переживает того, что мы переживаем. И команда программы поняла: вобрав все лучшее из мира, программа должна быть уникальной, украинской», – сказала супруга Президента.

Первая леди уделила особое внимание чисто украинской методике.

«Она состоит в том, чтобы двигаться не от диагноза, а от состояния человека. То есть начать помогать человеку как можно раньше, пока его травматический опыт не вырос в расстройство. Это значит, что преодоление проблемы может начинаться даже не в кабинете психолога или психотерапевта, а уже в разговоре с семейным врачом или с консультантом в Центре жизнестойкости», – отметила первая леди.

Раньше Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что энергетическая устойчивость будет одним из самых больших испытаний для страны этой зимой. На пресс-конференции, состоявшейся 11 сентября, он отметил, что предстоящий зимний период может стать самым сложным, несмотря на успешное преодоление трех предыдущих отопительных сезонов.

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