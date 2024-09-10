Зима 2024 года может стать самой тяжелой для энергетической устойчивости Украины – Денис Шмыгаль

Украина планирует пройти зиму на газе собственной добычи без привлечения помощи от партнеров.

Источник фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что энергетическая устойчивость будет одним из самых больших испытаний для страны этой зимой. На пресс-конференции, состоявшейся 11 сентября, он отметил, что предстоящий зимний период может стать самым сложным, несмотря на успешное преодоление трех предыдущих отопительных сезонов.

«Энергетическая устойчивость - один из наших самых больших вызовов этой зимой и осенью. Мы успешно преодолели три отопительных сезона, но будущая зима может быть самой тяжелой», - отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина активно работает над повышением автономности критической инфраструктуры и увеличением добычи газа. В течение первых семи месяцев 2024 года «Нафтогаз» добыл 8,6 миллиарда кубометров газа, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Премьер-министр отметил, что планируется прохождение зимы на газе собственной добычи, как это было и в прошлом году.

«Эту зиму также планируем пройти на газе собственной добычи, что важно. Прошлую зиму мы прошли собственными силами без привлечения помощи от наших партнеров, без закупки дополнительного газа извне», - заявил Шмыгаль. Он также подчеркнул важность избежания пиара вокруг энергетических вопросов, поскольку реальные условия зимнего периода станут понятны только с ее наступлением.

Для защиты энергетических объектов Украина использует две основные системы обороны: габионы с песком и железобетонные конструкции, которые способны выдерживать атаки дронов и ракетные обломки. По словам Шмыгаля, сейчас на 85% объектов «Укрэнерго» уже обеспечена надлежащая защита.

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