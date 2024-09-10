Германия лишила временной защиты почти четверть миллиона украинцев

Германия удалила из реестра людей, находящихся под временной защитой, всех тех, чей статус больше не действителен.

В Германии резко уменьшилось количество украинцев, которые находятся под временной защитой в стране. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Евростатом 10 сентября.

Тем не менее, Германия остается страной ЕС, принявшей наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины на конец июля 2024 года – 1 110 600 человек. На втором месте – Польша (976 205), на третьем – Чехия (369 610).

Начиная с июля 2024 года Германия удалила из реестра людей, находящихся под временной защитой, всех тех, чей статус больше не действителен, поскольку они либо получили другой статус защиты, либо окончательно покинули территорию Германии.

По сравнению с концом июня 2024 года это привело к значительному уменьшению количества лиц под временной защитой, о которой сообщает Германия, – на 236 925 (-17,6%).

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