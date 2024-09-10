Німеччина позбавила тимчасового захисту майже чверть мільйона українців

Німеччина видалила з реєстру людей, які перебувають під тимчасовим захистом, усіх тих, чий статус більше не є дійсним.

У Німеччині різко зменшилась кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом в країні. Про це свідчить статистика, оприлюднена Євростатом 10 вересня.

Тим не менш, Німеччина залишається країною ЄС, яка прийняла найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України на кінець липня 2024 року – 1 110 600 осіб. На другому місці – Польща (976 205), на третьому – Чехія (369 610).

Починаючи з липня 2024 року Німеччина видалила з реєстру людей, які перебувають під тимчасовим захистом, усіх тих, чий статус більше не є дійсним, оскільки вони або отримали інший статус захисту, або остаточно покинули територію Німеччини.

У порівнянні з кінцем червня 2024 року це призвело до значного зменшення кількості осіб під тимчасовим захистом, про яку повідомляє Німеччина, – на 236 925 (-17,6%).

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