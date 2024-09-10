Практика судів
  1. В Україні

Забруднена вода може досягнути Київщини 14-16 вересня – Міндовкілля

14:57, 10 вересня 2024
Київ може зіткнутися з проблемами води через забруднення Десни – профільні служби розробляють план дій.
Забруднена вода може досягнути Київщини 14-16 вересня – Міндовкілля
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

І хоча наразі у пробах питної води Києва поки не виявили перевищень санітарно-хімічних та бактеріологічних показників, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України застерігає, що забруднена вода, яка рухається вниз за течією Десни, може досягнути Київщини орієнтовно 14-16 вересня.

Профільні служби вже розробляють план дій на випадок погіршення якості води біля водозаборів. У разі необхідності, «Київводоканал» готовий оперативно скоригувати технологічні процеси, щоб забезпечити відповідність води вимогам державних санітарних норм.

На ранок 10 вересня забруднення на Десні зафіксовано на 191 км від впадіння річки Сейм, поблизу села Шестовиця. Тут спостерігається потемніння води, специфічний запах, та випадки загибелі риби. В районі Чернігова ситуація покращується.

Найгірші показники зафіксовані в с. Боромики та м. Чернігів, де рівень кисню у воді знизився до 0,26 мгО2/дм³ (при нормі 4 мгО2/дм³). У деяких пунктах також зафіксовано перевищення вмісту марганцю в 3,8-8,4 рази та заліза — в 2,3 рази.

Перевищень пестицидів, важких металів та інших небезпечних речовин не виявлено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовців зобов’яжуть дотримуватися антикорупційних обмежень щодо сумісництва з іншою діяльністю і отримання подарунків

В Статуті внутрішньої служби ЗСУ окремо визначать антикорупційні обмеження, які стосуються сумісництва з іншими видами діяльності, одержання подарунків та використання майна в приватних інтересах.

Службі судової охорони уточнять повноваження та порядок притягнення працівників до відповідальності

Працівники Служби судової охорони зможуть визначати види спеціальних заходів забезпечення безпеки, засоби та методи їх застосування, в разі необхідності – змінювати і доповнювати ці заходи.

В Офісі Президента готують зміни до закону про судоустрій щодо нової мапи судів

Будуть визначені повноваження зборів суддів суду визначати особливості роботу суду, якщо він знаходиться у декількох приміщеннях.

Правникам, які займають не пов’язані з науковою роботою посади, можуть скасувати доплати за науковий ступінь

В рамках реформи правничої освіти пропонується скасування доплат за науковий ступінь фахівцям, які займають посади в сфері правничих професій, що не пов'язані із науковою або науково-педагогічною діяльністю.

Суддів, які системно зривають вибори голів судів, а також завчасно тікають зі з’їзду суддів, зможуть притягати до відповідальності

Оновлена редакція Кодексу суддівської етики дає можливість притягати до дисциплінарної відповідальності суддів, які зневажливо ставляться до суддівського самоврядування.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду