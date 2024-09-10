Забруднена вода може досягнути Київщини 14-16 вересня – Міндовкілля

Київ може зіткнутися з проблемами води через забруднення Десни – профільні служби розробляють план дій.

І хоча наразі у пробах питної води Києва поки не виявили перевищень санітарно-хімічних та бактеріологічних показників, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України застерігає, що забруднена вода, яка рухається вниз за течією Десни, може досягнути Київщини орієнтовно 14-16 вересня.

Профільні служби вже розробляють план дій на випадок погіршення якості води біля водозаборів. У разі необхідності, «Київводоканал» готовий оперативно скоригувати технологічні процеси, щоб забезпечити відповідність води вимогам державних санітарних норм.

На ранок 10 вересня забруднення на Десні зафіксовано на 191 км від впадіння річки Сейм, поблизу села Шестовиця. Тут спостерігається потемніння води, специфічний запах, та випадки загибелі риби. В районі Чернігова ситуація покращується.

Найгірші показники зафіксовані в с. Боромики та м. Чернігів, де рівень кисню у воді знизився до 0,26 мгО2/дм³ (при нормі 4 мгО2/дм³). У деяких пунктах також зафіксовано перевищення вмісту марганцю в 3,8-8,4 рази та заліза — в 2,3 рази.

Перевищень пестицидів, важких металів та інших небезпечних речовин не виявлено.

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