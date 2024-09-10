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Денис Шмигаль назвав термін наступної індексації пенсій – коли зростуть виплати

15:42, 10 вересня 2024
Наступну індексанцію пенсій проведуть у березні 2025 року.
Денис Шмигаль назвав термін наступної індексації пенсій – коли зростуть виплати
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Індексації пенсій були проведені у березні 2023, у березні 2024 і будуть проведені у березні 2025 року. На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 10 вересня.

«Завдяки фінансовій стійкості, якої вдалося досягти, ми зберегли всі спеціальні виплати – пенсії та субсидії виплачуються. Так буде продовжуватися, це велика робота, вона відбувається щодня. Всі індексації були проведені у березні 2023, у березні 2024 і будуть проведені у березні 2025 року», – запевнив Шмигаль.

Він також наголосив, що інфляція в країні залишається помірною.

«В економічній площині є речі, які я хотів би відмітити. Інфляція лишається помірною – 5,4% у липні. Економіка помірно відновлюється – 3,7% зростання ВВП у другому кварталі цього року», - зауважив Прем’єр.

Нагадаємо, ПФУ розширив можливості для розрахунку страхового стажу та орієнтовного розміру пенсії.

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